Royal, nuova regola per i Cambridge: lo vietano severamente. Altra polemica in arrivo?

I Cambridge, futuri eredi della Corona britannica finiscono nuovamente al centro delle polemiche. “Ecco cosa faccio se…”.

La Royal Family è tornata a far parlare di sè, nel corso di un’iniziativa per mano di due giornalisti, molto vicini alle vicende della corona britannica.

Secondo quanto si apprende dalle ultime sui tabloid inglesi, a catturare l’attenzione degli appassionati stavolta è la famiglia de “I Cambridge”. Kate Middleton e il “Principe” William hanno assistito ai campionati Europei 2020 in quel di Wembley.

La nazionale dell’Inghilterra, allenata da Mister Southgate ha disputato un torneo davvero spettacolare, condito da prestazioni convincenti che hanno portato a diverse standing ovation del pubblico sugli spalti. Tra questi c’era anche il trio più ambito della Royal, composto da Kate, William e il piccolo George

Il dispiacere più grande per loro e tutta la popolazione inglese però è arrivato in occasione della finale, persa contro l’Italia di Roberto Mancini. Lo sguardo sconvolto e mortificato del trio in Tribuna D’Onore è l’immagine di un popolo, la cui sconfitta a distanza di quasi un mese è ancora troppo grande da digerire

Royal, Kate e Williams smascherati in un libro: ecco cosa impediscono di fare

La Corona britannica è finita nuovamente al centro delle polemiche dopo la sconfitta inaspettata in finale ad Euro 2020 contro la “guerriera” Italia.

Stavolta a far rumore come tante noci in fondo al sacco sono le vicende legate all’intimità dei Cambridge. Dal nuovo volume realizzato da autori/giornalisti molto vicini alle vicende di Windsor si apprendono dettagli davvero scottanti su ciò che accade all’interno di Buckingham Palace.

Da alcuni stralci riportati nel libro si evince una severità inaspettata per il Principe William e la consorte, Kate Middleton. I genitori di George, Charlotte e Louis vieterebbero ai loro figli, una regola ben precisa.

Nel libro dal titolo “Finding Freedom 2” si legge che i Cambridge non farebbero sconti su eventuali urla tra loro e i piccoli di famiglia. L’azione verrebbe immediatamente punita l’allontanamento.

Per saperne di più, meglio attendere la fine del countdown, per l’uscita di un volume, che affronta altri temi scottanti, legati ai Sussex e che potrebbe innescare l’ennesima polemica, stavolta senza precedenti.