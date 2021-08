“Un fisico da sballo”, Valentina Vignali è una sirena in estasi: divina – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso una foto spettacolare in cui è vestita, o meglio svestita: indossa infatti uno slip bianco e un top aderente

La cestista Valentina Vignali non smette mai di stupire i suoi 2 milioni e 300mila follower sui Instagram con scatti al cardiopalma e non adatti ai deboli di cuore. La splendida modella questa volta ha pubblicato una foto mentre è probabilmente in vacanza e si sta godendo relax e divertimento.

Nella sua immagine postata solo poche ore fa appare a figura intera con uno slip bianco e sgambatissimo (tanto da far intravedere il tatuaggio sull’inguine sinistro) e un top marroncino che mette in evidenza il suo generoso lato A.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Siete fuori di testa”, Barbara D’Urso: il balletto in compagnia al mare non piace ai fan – VIDEO

Valentina Vignali, la foto spettacolare in intimo e il gossip su Stefano Sirena di “Temptation Island”

Per vedere Valentina Vignali in intimo vai su Successivo