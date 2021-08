Un uomo è morto questa mattina a Castagnaro, in provincia di Verona, dopo che la sua auto è uscita di strada terminando in un fosso pieno d’acqua.

È uscito di strada con la propria auto ed è finito in un fosso pieno d’acqua. Così un uomo ha perso la vita questa mattina a Castagnaro, in provincia di Verona. Dalle prime informazioni, la vittima avrebbe perso il controllo della sua vettura terminando nel fossato sito a margine della carreggiata. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. In corso gli accertamenti degli agenti della Polizia Locale, intervenuti insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

Verona, auto sbanda e finisce in un fosso pieno d’acqua: uomo perde la vita

Terribile incidente stradale intorno alle 9 di questa mattina, martedì 3 agosto, a Castagnaro, piccolo comune in provincia di Verona.

Stando alle prime ricostruzioni, riportate dalle fonti locali, tra cui la redazione di Verona Sera, un uomo stava percorrendo via Argine Valle quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua auto che è terminata in un fosso pieno d’acqua a bordo della carreggiata.

Leggi anche —> Scooter urta un’auto e si schianta contro un muro: morto pasticcere di 56 anni

Una volta lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff sanitario del Suem 118. Considerata la gravità dell’accaduto è stata fatta decollare e atterrare sul posto anche un’eliambulanza. Purtroppo, una volta estratto dall’abitacolo della vettura, per il conducente, di cui non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno potuto solo dichiarare il decesso.

Leggi anche —> Si schianta in moto contro un albero: ragazzo di 33 anni perde la vita

Per ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare le cause che hanno condotto l’auto fuori strada sono arrivati gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge. Dai primi riscontri, riporta Verona Sera, pare essersi trattato di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito.