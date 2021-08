Veronica Gentili, donna forte dal carisma unico. Tutti sono pazzi di lei, soprattutto quando alcuni particolari vengono svelati. Magnifica!

La bella Veronica Gentili è nata a Roma nel 1982, si è diplomata all’Accademia Nazionale d’arte drammatica ed ha iniziato a lavorare al cinema, televisione e teatro. L’abbiamo vista recitare magistralmente nel film di Gabriele Muccino – Come te nessuno mai.

Nel 2015 ha conseguito il tesserino di giornalista pubblicista ed ha iniziato a lavorare per diversi quotidiani ed a curare un blog. La sua notorietà si è amplificata quando ha iniziato ad essere un ospite fissa in diverse trasmissioni su La7. Nel 2018 la svolta, infatti è diventata co-conduttrice del programma “Stasera Italia” in onda su Reta 4 per poi presentare “Stasera Italia Weekend” nel fine settimana.

La madre di Veronica era Netta Vespignani, una pittrice di grande talento morta dopo una lunga malattia, moglie del pittore Renzo e successivamente di un dirigente della Rai.

“Spettacolo puro”, Veronica incanta i follower di Instagram

Veronica su Instagram è molto seguita, sono in 126mila i follower che ogni giorno la supportano e ringraziano per lo straordinario lavoro giornalistico che fa.

La giornalista utilizza moltissimo i social, ogni volta prima di andare in onda mostra il suo outfit ai suoi amici virtuali ed il tubino giallo ha mandato in estasi tutti. Sembra che le sia stato cucito addosso ed il colore estivo e caldo, risalta la sua carnagione olivastra.

Non sappiamo molto sulla sua vita privata dal momento che pubblica solo cose ovvie, ovvero il lavoro, però da alcuni scatti possiamo capire che ama andare a cavallo ed accarezzare i gattini.

Per il resto è tutto top secret, non sappiamo chi sia il fidanzato e se lo è ancora, non sappiamo dove va in vacanza e cosa le piace fare.

Veronica si cela dietro quel velo di mistero che la rendono ancora più intrigante. I follower la riempiono di complimenti ed ogni volta è pura emozione.