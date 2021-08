Dopo l’annuncio della malattia di Jasmine Carrisi, Al Bano parla delle condizioni della figlia e racconta quanto sia difficile vederla stare male

Nelle ultime settimane Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi, avuta con Loredana Lecciso, sono stati sulla bocca di tutti in seguito al loro allontanamento da The Voice Senior. La coppia è stata sostituita nella nuova edizione che andrà in onda su Rai 1. Al loro posto ci sarà Orietta Berti. Una decisione che ha amareggiato i due e in modo particolare la giovane Jasmine che si ritrova oggi ad affrontare un momento ancora più duro.

Positiva al Covid, il malessere di Jasmine Carrisi e le parole di Al Bano

La giovane cantante ha fatto sapere ai suoi follower di Instagram di essere risultata positiva al Covid. “Sto malissimo, ma passerà“, aveva comunicato Jasmine Carrisi che si trova attualmente isolata a Cellino San Marco. A far sapere come ha affrontato i giorni critici è stato proprio il padre, durante un’intervista rilasciata ad Adnkronos.

Al Bano racconta di quanto sia stato difficile vedere la figlia soffrire a causa degli effetti del virus. Nonostante avesse già effettuato la prima dose di vaccino questo non le è bastato per evitare di essere contagiata. “Se non l’avesse fatta chissà come starebbe, è dura vederla in quelle condizioni“, ha dichiarato il cantante. “Ha tutte le cose tipiche di quel maledetto virus, l’abbiamo dovuta ‘segregare’ e per una ragazza giovane è dura“.

L’artista ci ha tenuto a ribadire quanto sia fondamentale il vaccino che definisce “la salvezza dell’umanità” , prendendo apertamente posizione contro i no-vax. Jasmine Carrisi continua a tenere aggiornati i suoi follower mostrandosi su Instagram, annunciando di essere leggermente migliorata negli ultimi giorni.

Nel frattempo Al Bano continua a dirsi dispiaciuto anche per la dipartita da The Voice Senior, soprattutto per Jasmine. Quest’esperienza rappresentava per la giovane una grossa opportunità e la stessa cantante ha più volte sottolineato quanto sia stata felice di prenderne parte.