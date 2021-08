Al Bano e Romina, la loro storia ha fatto sognare milioni di persone. Ancora oggi dopo anni la coppia emoziona il pubblico.

Al Bano Carrisi e Romina Power si conobbero quando erano molto giovani, lei 16enne lui 24enne, galeotto fu l’incontro sul set di un un musicarello, “Nel Sole”, nel 1967. Solo tre anni dopo questo primo incontro i due si sposarono, il matrimonio fu il coronamento di un sogno e di un amore grandissimo.

La coppia ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, sono gli anni d’oro per la loro vita e decidono di fare coppia fissa sul palco esibendosi come duo canoro. Il successo planetario arriva nl 1982 quando cantarono la canzone simbolo della loro unione, Felicità. Era era davvero una felicità, gli anni ottanta furono magia, divertimento, poesia.

Purtroppo però la loro felicità, e con essa il sogno di milioni di persone, svanisce nel 1993, quando a Capodanno scomparve nel nulla la loro primogenita Ylenia. Venne vista per l’ultima volta a New Orleans, da quel momento nessuno ha avuto più notizie della ragazza. Non si è più trovata ne viva ne morta.

“…lei aveva una magia tutta speciale”, un amore che non avrà mai fine

La scomparsa di Ylenia ha messo la parola fine sulla storia d’amore di Al Bano e Romina, il cantante di Cellino San Marco si è rifatto una vita con la giornalista Loredana Lecciso ed ha avuto altri figli.

Romina negli anni non ha mai smesso di avere belle parole per il suo ex marito e confessò a “Verissimo” nel 2020: “Lui mi ama ancora, io penso di sì. Se vivi con una persona per trent’anni rimane sempre un collegamento, quell’amore è rimasto sempre. E anch’io lo amo” .

Sul web impazzano le fanpage dei due artisti internazionali e su una di queste pagine una frase di Al Bano ha riportato indietro nel tempo: “Ricominciò una nuova era per me, lei aveva una magia tutta speciale, aveva un modo di fare che era totalmente diverso da tanti avvenimenti che avevo visto nella mia vita. Sbocciò quella meravigliosa pianta chiamata amore.”

Ancora oggi quella complicità è palpabile e milioni di persone sperano di rivederli insieme.