“Buongiorno bellezza”, Anna Falchi il dettaglio del costume non sfugge: si gira al momento giusto – FOTO

Anna Falchi annuncia un “assaggio” feriale con uno scatto da far venire la pelle d’oca. Ciak si gira e… mostra dettagli incandescenti.

La showgirl finlandese, naturalizzata italiana, Anna Falchi ha registrato una moltitudine di likes nell’ultima pubblicazione via Instagram.

La tifosissima della Lazio si candida ad essere la regina assoluta dell’estate 2021. “…Evviva noi e le ferie vicine” tuona nell’ultimo post che ha incantato tutti i suoi fans a prima vista.

L’attrice 49 enne è reduce dagli ultimi impegni di lavoro prima dell’arrivo completo dell’estate che regalerebbe un’ulteriore dose di visibilità. I fan non vedono l’ora di condividere con lei questo momento, ma nel frattempo non si possono lamentare di qualche suo tuffo in piscina, per stemperare un po’ la spasmodica attesa.

Sarebbe l’ennesima “opera” di riscatto da un’infanzia difficile, segnata dai problemi economici familiari. “La mia rivalsa è stata la scuola” affermava in un’intervista segreta, qualche tempo fa, a testimonianza di una donna saggia come poche in giro

