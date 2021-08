Antonella Elia in spiaggia più spigliata che mai: l’opinionista è irresistibile e fa girare la testa ai suoi follower con forme in primo piano

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo. Dopo la loro partecipazione a “Temptation Island Vip” ne sono successe di tutti i colori con dei tira e molla che i fan hanno seguito con passione.

Ora i due pare abbiano ritrovato la serenità e si godono le loro belle vacanze di coppia in Sardegna. Con loro sulla rinomata isola anche il cantante Pago che li delizia con delle canzoni. E la Elia mostra tutto il suo sex-appeal. Contributi di fuoco sul suo profilo.

Antonella Elia in super bikini: zoom bollente

Irresistibile Antonella Elia nel suo ultimo post su Instagram. Serie di bikini per l’ex opinionista del “Grande Fratello Vip” che fa girare la testa ai suoi follower. Si mostra solare, davvero felice per il momento che sta vivendo affianco al suo Pietro e soddisfatta delle vacanze. Fisico perfetto e forme in primo piano per Antonella che non sente il peso dell’età.

“Grazie per questa fantastica permanenza @piscinarei 😍🌊 Questa vacanza è un sogno!” scrive a corredo dei suoi tre scatti in spiaggia. Non si censura la Elia e si mostra così come mamma l’ha fatta. Bikini infuocati con primi piano pazzeschi.

Prima stesa sul lettino mostrando un lato B niente male, gambe lunghissime e perfette ed un sorriso smagliante. Terza foto in piedi per far vedere meglio il suo fisico da coppa dei campioni nonostante la sua non più giovane età.

Ma è la seconda foto che lascia senza parole tutti. Zoom sul decolleté che stringe, quasi a voler strizzare il suo lato A ed fuori esce tutto il meglio di Antonella Elia. Primo piano imperioso, occhi socchiusi, super sorriso ed uno scatto che blocca il web.

Questa volta la showgirl si è davvero superata e tutti i suoi follower le fanno un applauso magico, pieno di affetto e di complimenti. “Bella Topina” scrive un suo fan che davanti allo spettacolo non si contiene.