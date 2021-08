Un imprevedibile disagio colpisce la canzonatoria Aurora Ramazzotti durante le sue vacanze ad Ibiza con le amiche: “da non credere”.

La conduttrice ed ironica presenza de “Le Iene”, Aurora Ramazzotti, è volata ad Ibiza in compagnia del suo più stretto quartetto di amiche. Prima di godere delle avventure della festosa isola iberica però, la celebre perla di Instagram grazie ai suoi racconti su sfondo quotidiano, ha tenuto a raccontare stavolta un paio di inaspettati quanto disagevoli imprevisti avvenuti in queste ultime ore.

A prendere parte del primo risvolto in aeroporto sarà una delle compagne di viaggio di Aurora, l’ex vincitrice del “Grande Fratello Vip“, nonché cara amica della giovane conduttrice, Paola Di Benedetto.

Aurora Ramazzotti, terribile disagio a Ibiza: “da non credere”, le dinamiche

“Non ci credo“, ha ammesso non senza incredulità Aurora in diretta. La conduttrice si è sfogata con i suoi fan attraverso le sue storie durante il suo viaggio di andata verso Ibiza. Non appena il quartetto di amiche approderà in aeroporto, scoprirà infatti il primo tranello da superare. Il volo era portatore di un notevole ritardo. Da quaranta minuti l’attesa si è poi trasformata in un tempo di gran lunga superiore.

La causa di tale ritardo, come documentato da Aurora, pare sia stato un gruppo di passeggeri facenti parte dello medesimo volo della conduttrice di origini svizzere, dati per dispersi a Malpensa. Fortunatamente la reazione della figlia d’arte è stata di gran lunga superiore alle aspettative rispetto al disagio provocato dal ritardo aereo. “Questo è un mistero che non risolveremo mai”, ha infatti aggiunto in conclusione Aurora. Non dimenticando di sottolineare con contagioso ed irresistibile umorismo come il viaggio di una reduce possa essere, in questo sfortunato caso del destino, sicuramente più divertente di una semplice vacanza all’insegna della più “noiosa” delle routine.

Gli scatti pubblicati su Instagram dal gruppo di ragazze, infatti, una volta approdate ad Ibiza saranno una delle salienti prove di tale propositiva filosofia di vita. Sorridenti ed in gruppo con alle spalle le meravigliose acque spagnole con le sue scogliere farà in modo che le quattro possano dimenticare questa “breve” ma intensa disavventura.