Barbara D’Urso, la FOTO che arriva dritta al cuore: mai vista così

Barbara D’Urso, la conduttrice Mediaset sfoglia l’album dei ricordi postando una foto che tocca il cuore dei followers.

Tra le donne più belle e affermate nel mondo della televisione c’è lei, Barbara D’Urso, la conduttrice amata (e purtroppo spesso criticata) che domina sulle reti Mediaset ormai da diversi anni. Lungo la sua carriera vanta programmi di successo ed altri cancellati ma che hanno comunque provocato un notevole impatto sociale.

Barbarella – così come spesso viene carinamente soprannominata – si gode attualmente dei momenti di relax, scattando foto che la immortalano in un corpo assolutamente da invidia. Ma l’ultimo post lascia tutti senza parole, emozionando il web…ma non allarmatevi, lo spazio per la critica c’è, anche stavolta.

Barbara D’Urso, la FOTO dei ricordi: così non l’avevamo mai vista

La foto è stata pubblicata e si è subito rilevata una fonte inesauribile di like, cosa ne determina il successo? I fans che seguono da sempre la D’Urso si sono emozionati nel vederla in una versione diversa, non femme fatale come siamo abituati a vederla sia in tv che nei momenti di vacanza, ma sfoggia una versione più tenera: quella di mamma.

“L’unico vero punto di felicità perfetta e totale ( che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo❤️)” questa è solo una parte del lungo post scritto dalla D’Urso ma che racchiude tutto l’amore per i suoi figli, Giammauro ed Emanuele. Il primogenito della conduttrice oggi ha compiuto 35 anni e la madre ha voluto omaggiarlo.

“Io TU ed Emanuele.. insieme.. sempre..ed indivisibili❤️❤️. TI AMO❤️ Mamma” parole bellissime e piene di amore che hanno commosso il web. Da un emozionato Giovanni Ciacci che commenta con tanto di cuoricini, ai followers che inviano gli auguri per Giammauro.

Anche stavolta il clima d’amore materno non è bastato e qualcuno ha preferito comunque mandare risposte al veleno che non hanno trovato terreno fertile nel senso che come sempre la D’Urso non si piega davanti a questi attacchi. Chapeau!