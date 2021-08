Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles ma il suo cuore è rimasto in Sardegna, spuntano alcune foto della vacanza

Elisabetta Canalis è già volata a Los Angeles ed è tornata alla solita routine. Ha salutato il suo amato mare ed i suoi cari con i quali ha vissuto per un mese le vacanze italiane.

La Sardegna è sempre nel suo cuore e non perde occasione di tornarci ogni volta che ne ha la possibilità. Ha trascorso giorni bellissimi che non potrà mai dimenticare e su Instagram spuntano foto strepitose.

GUARDA QUI>>>“La venere di Botticelli”, Ainett Stephens senza veli in acqua vince l’onda anomala: didietro epico – FOTO

Elisabetta Canalis: l’estate 2021 in un post – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

GUARDA QUI>>>Matilde Brandi e il look estivo che conquista tutti, che bomba di sensualità – FOTO

Seguita da quasi tre milioni di follower, Elisabetta Canalis non perde occasione di condividere con loro alcuni momenti della sua giornata, tra lavoro e tempo libero. L’ultimo post riguarda la vacanza appena terminata in Sardegna.

L’ex velina ha vissuto giorni magnifici in compagnia di parenti, amici e conoscenti che non vedeva da tanto tempo. Nonostante non sia stato un buon momento per la sua patria, visti i numerosi incendi che hanno recato danni al Paese, l’estate 2021 per la Canalis è stata magica.

Così tra le foto raccolte e pubblicate ha postato scatti al mare dove si nota tutta la sua sensualità, immagini di bambini insieme a Skyler e luoghi visitati che hanno fatto da cornice a questo mese appena passato.

“Ma la bellezza di questi istanti! Sappiamo che li hai non solo nella memoria @littlecrumb_ li serbi dentro di te”. Ha commentato qualcuno. Poi ancora “Ogni giorno sei sempre più bella”.

Ancora una volta la Canalis ha fatto centro. Passano gli anni ma il pubblico italiano non la molla, anzi non vede l’ora di rivederla in televisione con un nuovo programma. Proprio così, l’ex velina è pronta a condurre una trasmissione su Tv8. La notizia sta già facendo il giro del web e i fan la attendono in Italia a braccia aperte.