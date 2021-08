“Brave and Beautiful” anticipazioni 5 agosto: Suhan si dichiara?

Brave and Beautiful, andiamo a vedere le anticipazioni del prossimo episodio. Viene finalmente fuori la verità sui dipinti, intanto Tashin ha intenzione di partire

Siamo al quarto appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta spopolando su Canale Cinque nelle ultime settimane. Ha preso il posto di Mr Wrong, quella con Can Yaman che ha appassionato i telespettatori all’inizio dell’estate e che poi è terminata quando è stata spostata in prima serata per gli ultimi episodi. Kemal, Cesur e Rifat indagano su Mithat, scoprendo che in realtà è alleato con il commissario Mehmet e con Tashin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> “Quella volta che si è fermato tutto”, Carlo Conti e la notizia che non avrebbe mai voluto sentire

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Tashin e Adalat, intanto, hanno intenzione di partire per Capodanno e fare un viaggio un po’ particolare. Nel frattempo Cahide convince Cohan a far restare Hulya a casa con loro, e subito dopo avviene una riunione per parlare di Turan. Si nota facilmente che Cahide, Bulent e Hulya temono di essere scoperti. Banu invece parla con Turan e prova a proporgli di difenderlo, se lo fa può dimostrare che lui non ha niente a che fare con l’omicidio del medico. Sirin capisce che Cesur ha raccontato la sua storia a Kemal e poi gli dice che Suhan le ha rivelato di essersi innamorata di Cesur. Intanto Mihriban fa la scoperta che tutti stavano aspettando, ovvero che i dipinti appartengono alla famiglia Karahasanoglu.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gigi D’Alessio diventa papà per la quinta volta: Anna Tatangelo reagisce così

Per scoprire più nei dettagli quello che accadrà nel prossimo episodio, non ci resta che attendere domani nel primo pomeriggio. Come ogni giorno la serie andrà in onda alle 14:45 su Canale Cinque, subito prima di Love is in the Air.