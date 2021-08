Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social: l’ultimo scatto al mare ha incantato i suoi numerosi followers su Instagram

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti quando è diventata conosciuta nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove si presentò per cercare l’amore e alla fine trovò una vera e propria carriera televisiva e social. Nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo su di lei, eppure è riuscita a smentire tutti e a guadagnare ogni giorno sempre più consensi da parte del pubblico.

Giulia De Lellis, il bikini indimenticabile che fa sognare

Quest’anno per lei è stato piuttosto fortunato, ha fatto tantissime cose a livello lavorativo e si è fermata da poco dopo il suo esordio da conduttrice con Love Island Italia, che è arrivato nel nostro Paese solo questa estate a grande richiesta. Ancora una volta si è ritrovata in un programma che parlava d’amore, questa volta non come concorrente ma con un ruolo completamente diverso. Dopo aver lavorato duramente per settimane in Spagna, è ritornata a casa e poi è ripartita insieme al suo fidanzato Carlo Beretta per cominciare le vacanze insieme a lui. Hanno trascorso dei giorni meravigliosi al mare, dove si sono mostrati sui social più felici e innamorati e affiatati che mai, dopo quasi un anno di relazione. Le cose tra di loro vanno a gonfie vele e in ogni luogo dove sono insieme per loro è come casa.

Per ricordare gli splendidi giorni, la nostra Giulia ha postato qualche ultimo scatto di lei al mare con un bikini azzurro che toglie semplicemente il fiato.