Calciomercato Juventus, offerta a sorpresa: grave perdita per i bianconeri

Calciomercato Juventus, i bianconeri ricevono un’offerta a sorpresa per un giocatore: ma Allegri non vuole rinunciare a lui.

La Juventus continua a prepararsi in vista dell’avvio del campionato. Impegno molto suggestivo domenica al ‘Camp Nou’ per il trofeo ‘Gamper’ contro il Barcellona.

Sfida di lusso ai blaugrana per verificare i progressi della truppa di Allegri, che si prepara a rilanciare la rincorsa allo scudetto e all’Europa. Il match potrebbe però essere anche importante in chiave di mercato.

Infatti, con il Barcellona i bianconeri hanno in ballo i discorsi legati al ritorno a Torino di Miralem Pjanic. I catalani hanno aperto all’addio, il giocatore è anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio, va trovata solo la quadratura legata alla formula.

Non è l’unico nome caldo del momento per quanto concerne le trattative bianconere. Il braccio di ferro per Locatelli non ha ancora avuto esito, la società è comunque convinta di riuscire a chiudere quanto prima.

Juve che però deve fare attenzione anche al fronte ‘interno’, legato al futuro di alcuni giocatori importanti. Su tutti Cristiano Ronaldo, la cui permanenza è ancora tutta da scrivere. O Dybala, anche se per l’argentino i segnali sul rinnovo sono piuttosto distensivi negli ultimi tempi.

Calciomercato Juventus, no all’assalto: giocatore fondamentale, ecco la richiesta

Juve che ha però ricevuto un’offerta per un altro giocatore ritenuto piuttosto fondamentale da Allegri. E proprio per questo il club ha sparato alto.

Si tratta di Danilo, laterale difensivo capace di giostrare su entrambi i lati e, all’occorrenza, anche di essere schierato come difensore centrale e mediano. Per il brasiliano, si apprende da ‘Sky Sport’, si è fatto avanti il Bayern Monaco.

La Juventus ha però immediatamente chiuso la porta. La richiesta avanzata ai bavaresi è stata infatti di ben 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dai campioni di Germania, a propria volta con la necessità di gestire gli investimenti causa pandemia.

Nulla di fatto dunque e trattativa stoppata sul nascere. Allegri tiene troppo al suo jolly difensivo.