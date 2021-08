Calciomercato Serie B, arriva l’interista che ha vinto tutto

Una squadra di Serie B sogna di poter mettere a segno un colpo di calciomercato a zero: si tratta di un ex giocatore dell’Inter.

Rodrigo Palacio è reduce da una buona stagione con la maglia del Bologna. L’attaccante argentino tra le fila della squadra rossoblù è stato autore di cinque gol e di sei assist nel corso della stagione 2020/21.

Ora però è un giocatore svincolato e può essere un’occasione per diversi club in Italia. Infatti la punta centrale 39enne è un calciatore di esperienza che ha militato anche in grandi formazioni, come ad esempio il Boca Juniors in Argentina e l’Inter nel nostro Paese, durante la sua lunga carriera.

Con addosso la maglia dei Xeneizes ha giocato dal 2005 al 2009 scendendo in campo per 128 partite e segnando 53 gol. Indossando la casacca dei nerazzurri invece ha giocato 140 incontri mettendo a segno 39 reti dal 2012 al 2017.

Insomma il Trenza può essere considerato a tutti gli effetti un grandissimo giocatore che può fare gola a diverse società di Serie B che puntano al grande salto nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Serie B, Palacio sbarca nel campionato cadetto? Un club sogna il Trenza

Nonostante la sua carta d’identità non proprio tra le più verdi nel panorama calcistico della Penisola, il desiderio di gettarsi in una nuova esperienza potrebbe fare la differenza per un’altra stagione di tutto rispetto da parte di Palacio.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, arriva il colpo dal Real Madrid. Le cifre

Non è dunque da escludere che la prossima avventura dell’attaccante albiceleste possa essere nel torneo cadetto. Difatti, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Pisa sarebbe interessato al Trenza.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo vuole la cessione. I motivi

Il club toscano sarebbe intenzionato a fare sul serio per portare il calciatore alla corte di Luca D’Angelo. Si aspetta però la risposta da parte della punta centrale. Da vedere dunque se giungerà l’ok da parte del giocatore per proseguire la sua carriera all’interno della squadra che milita nel campionato cadetto.