“Quella volta che si è fermato tutto”, Carlo Conti e la notizia che non avrebbe mai voluto sentire

Carlo Conti ha affidato a un videomessaggio il suo pensiero riguardo una perdita molto importante subita da un suo caro amico: i dettagli

Il conduttore Carlo Conti ha lanciato un videomessaggio all’amico Giorgio Panariello, in cui gli comunica una notizia straziante. Il presentatore, attore e comico toscano è stato ultimamente ospite di “Verissimo“. Durante la puntata ha confessato a Silvia Toffanin e ai telespettatori il più grande lutto vissuto nella sua vita.

Ha perso suo fratello Franco, deceduto a soli 50 anni nel 2011. Panariello ha raccontato come è avvenuta questa scomparsa del caro parente adesso che sono trascorsi già dieci anni.

Carlo Conti e la notizia che non avrebbe mai voluto dare

Il fratello di Giorgio Panariello, Franco, faceva uso di droghe negli anni ’80, quando in Italia a quei tempi molte persone assumevano sostanze stupefacenti. Tuttavia non fu l’eroina a uccidere il 50enne, che fu ritrovato senza vita sul lungomare di Viareggio, morto per ipotermia.

L’ultima volta che i due fratelli si incontrarono fu il 23 dicembre quando, come racconta lo stesso attore e comico 60enne, venne a sapere che Franco si era ristabilito dopo aver fatto uso di droghe: adesso aveva anche delle vicine di casa che si prendevano cura di lui e gli preparavano da mangiare.

La vigilia di Natale la famiglia di Franco non lo vede arrivare e non si sa più niente di lui fino al 26 dicembre, a Santo Stefano, quando arriva la notizia tragica direttamente dalla voce dell’amico di Giorgio Panariello Carlo Conti: “L’avevano trovato. Sono andato subito all’obitorio di Viareggio”.

Conti ha raccontato di essere stato proprio lui a dare la tragica notizia al suo amico Panariello in un momento che li ha legati ancora di più nonostante il terribile dolore: “Caro Giorgio, ricordati che sia Franco, che ma’ che pa’ sono orgogliosi di te“. Una storia davvero dura per il comico toscano di Firenze che ha potuto superare solo grazie alla vicinanza dei suoi affetti e naturalmente dell’amico Carlo.