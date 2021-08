“Chiamate i soccorsi”, Carolina Marconi la cerniera va giù: dècollète e curve esplosive – FOTO

L’ex gieffina, Carolina Marconi strapazza il cuore di tutti con un primo piano da spettacolo puro di sensualità: esplosiva.

Non c’è più pace per Carolina Marconi, l’ex gieffina del Grande Fratello, oggi in lotta contro un male incurabile.

Dopo aver assorbito la notizia più triste della sua vita, correlata ad un tumore al seno, la showgirl non ha mai conosciuto la parola “paura”. La forza interiore e il coraggio di affrontare le difficoltà hanno prevalso fino a farla restare con il sorriso stampato sul volto.

Al giorno d’oggi, il perfido destino volta nuovamente la faccia a Carolina. L’ex gieffina lamenta sui social, la scomparsa della sua cagnolina, di nome “Zora“. La padrona del fido ha lanciato l’appello della disperazione, invitando chiunque a manifestare solidarietà se si palesasse davanti agli occhi un batuffolo bianco di “chihuahua” con il pelo lungo.

I fan hanno fatto sentire ancora una volta la loro vicinanza in un momento difficile della sua vita

Carolina Marconi mostra i dettagli segreti: il malessere è più lieve

