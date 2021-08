Francesca Ferragni ha fatto salire la temperatura su Instagram piazzando il suo fondoschiena atomico proprio davanti all’obiettivo.

Francesca Ferragni è la sorella dell’influencer più famosa d’Italia, ossia Chiara. La classe 1989 ha sempre studiato e ha deciso di lavorare al fianco del padre nello studio dentistico. Anche lei, tuttavia, si è cimentata in alcune attività sul web. Oltre ad essere attivissima su Instagram (vanta comunque 1,2 milioni di followers), la 32enne ha anche un blog in cui tratta la sua passione per i viaggi.

Francesca, proprio come tantissimi altri vip, ha deciso di scegliere per le sue vacanze la più classica delle mete spagnole: Ibiza. Lo scatto condiviso quest’oggi è semplicemente disarmante: la ragazza indossa un costumino molto particolare e il suo fondoschiena davanti all’obiettivo manda in subbuglio il web.

Francesca Ferragni, fondoschiena in primo piano: atomica

Francesca sta trascorrendo le sue vacanze ad Ibiza, in una splendida location. La nota influencer continua a mostrare la sua bellezza abbacinante e il suo fisico da cardiopalma con facilità irrisoria. La foto di oggi non potava passare inosservata e ha già fatto velocemente il giro del web. La nativa di Cremona indossa un bellissimo costume che mette in risalto le sue forme perfette e i suoi lineamenti unici.

Il fondoschiena, piazzato proprio davanti all’obiettivo, rompe letteralmente gli schermi degli smartphone dei followers. “Rinfrescarsi in questa bellissima piscina”, ha scritto la 32enne nella didascalia. L’immagine ha già raccolto 26mila likes in breve tempo e numerosi commenti. “Che spettacolo”, ha scritto un utente che ha sintetizzato al meglio la bellezza della fotografia.

La Ferragni ama fare lunghe passeggiate, allenarsi e dedicarsi al trekking in montagna. I risultati di tutte queste attività e delle sue sedute di training sono ben visibili sul suo corpo: anche l’addome fa semplicemente paura ed è davvero scolpito.