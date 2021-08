La showgirl Justine Mattera dà prova della sua sana follia con un’apertura da mozzare il fiato. C’è chi ha zoomato e chi mente.

“La Sana Follia” della soubrette, classe 1971, Justine Mattera è divenuta spettacolarmente manifesta quest’oggi grazie alle sue ultime due pubblicazioni. Se le avventure in sella, intraprese nella località alpina di Grosio, dall’iconica protagonista dei rotocalchi televisivi anni 2000 continuano a dare i loro frutti, anche per quel che riguarda l’ambiente della moda Justine si mostra completamente aperta a nuove sfide.

Appena mostratasi al fianco della nota e giovanissima modella, Bianca Ispas, e vestendo impeccabilmente un elegante abito bordeaux appartenente alla mente dello stilista Romeo Gigli, la laureata a Stanford e premiata scrittrice per l’autobiografico romanzo di “Just Me“, meraviglierà i suoi fan con una coppia di aperture sfoggiate in grande stile.

Justine Mattera e gli scatti della follia: “chi non ha sommato” sull’apertura mozzafiato?

