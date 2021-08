Chiara Ferragni fa girare la testa ai suoi fans con uno scatto: camicia rosa e bikini azzurro, non è mai stata più bella di così – FOTO

Chiara Ferragni è ogni giorno che passa sempre più bella. L’imprenditrice digitale sono oramai anni che bazzica nel mondo dei social, praticamente da quando era una ragazzina. Dopo un anno particolarmente lungo ma bello, perché a settembre dello scorso anno ha rivelato di aspettare un secondo figlio, adesso si sta concedendo le sue meritate vacanze insieme alla famiglia, ai due bambini e al marito Fedez che è sempre accanto a lei nei suoi viaggi e nelle sue avventure.

Chiara Ferragni, che incanto: lo scatto fa record di likes

Chiara e Federico si sono conosciuti nel 2015 e da allora non si sono più lasciati: sono diventati in pochissimo tempo una delle coppie più amate del mondo del web. La proposta di matrimonio è arrivata subito, ma prima delle nozze è nato il loro primogenito Leone che ha riempito la loro vita in mille modi. Ad oggi di figli ne hanno due, Leone e Vittoria, due splendidi bambini. Questa è stata la prima estate che hanno passato tutti e quattro insieme, la piccola è nata a marzo e nelle ultime settimane hanno trascorso dei giorni meravigliosi al mare. Vittoria diventa ogni giorno più bella e uguale alla sua mamma, che proprio nelle ultime ore ha postato alcuni scatti ricordo della loro vacanza, tra cui uno dove appare in bikini e con un fisico che farebbe girare la testa a chiunque.

Gli scatti hanno raggiunto milioni di likes in pochissimi minuti: i commenti sotto non si sprecano, pioggia di complimenti per una delle donne più amate d’Italia.