Claudia Mori e il tradimento imperdonabile: la donna che stregò Adriano Celentano

Adriano Celentano e Claudia Mori sono tra le coppie più longeve della musica italiana ma anni fa il cantante fu stregato da un’altra donna

Il cantante e attore Adriano Celentano è molto apprezzato e amato in Italia per la sua musica e la sua arte nonché per le doti da showman. Lo ricordiamo infatti alla conduzione di alcuni programmi televisivi come “Fantastico” e “Rockpolitik“.

Ha partecipato per ben cinque volte al Festival di Sanremo vincendo nel 1970 con il brano “Chi non lavora non fa l’amore” insieme a sua moglie. Ed è infatti proprio con Claudia Mori che diverse volte si è esibito in pubblico e ha prodotto vari singoli di successo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “La prof più bella del mondo”, Ambra Lombardo outfit imita le trasparenze: “fanatica” toglie il respiro – FOTO

Adriano Celentano ha tradito Claudia Mori con la bellissima attrice

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> La preoccupazione di Al Bano per la malattia della figlia: “È dura vederla così”

Pur essendo molto affiatati Celentano e la Mori hanno passato un periodo di crisi in cui lui l’ha tradita. La nota e bellissima attrice che ha rubato il cuore del cantante anche solo per un breve periodo è stata Ornella Muti. I due si sono conosciuti sul set di un film che li vedeva entrambi protagonisti intitolato “Innamorato pazzo“.

Galeotte furono proprio le scene girate insieme a far scattare la scintilla tra i due attori tanto che ebbero questa relazione clandestina. All’epoca i due fecero molto scalpore sebbene pochi fossero a conoscenza della storia segreta. Quando Claudia Mori venne a conoscenza del tradimento di suo marito la reazione fu sconcertante e lasciò di stucco persino lui.

La cantante infatti si addosso tutte le colpe dicendo di aver spinto lei il consorte nelle braccia di un’altra donna visto che in quel periodo lo stava trattando molto male. Adesso è tutta acqua passata e la coppia sia nella vita che nell’arte continua dopo anni a stare insieme, essendo molto affiatati.

Hanno degli splendidi figli, personaggi noti nel mondo dello spettacolo, quali Rosita, Rosalinda e Giacomo, rispettivamente conduttrice televisiva e radiofonica, attrice (che abbiamo visto anche nell’ultima edizione di “Ballando con le stelle” nei panni di una ballerina) e cantante.