Coppa Italia, fuori il tabellone: le date e gli incontri decisivi

Pubblicato ufficialmente il tabellone riguardanti la Coppa Italia. Fuori tutte le informazioni sulle date e gli incontri decisivi.

Mentre si prepara ad avere il suo tanto atteso inizio la corsa alla più importante coppa calcistica italiana, il tabellone ufficiale con le date e gli incontri decisivi è stato appena reso pubblico. Dopo la vittoria della Juventus, la Coppa Italia edizione 2021 è ormai decisa a confermare la sua ripartenza.

La completezza dei dati a riguardo, con i rispettivi dettagli sulle competizioni che avranno luogo a partire dal prossimo venerdì 13 agosto fino all’11 maggio 2022, sono stati diramati, come d’abitudine, dalla Lega Calcio.

Leggi anche —>>> Cannavaro allenatore in Italia? Svelato dove. I dettagli dell’operazione

Coppa Italia, fuori il tabellone: tutte le date e gli incontri decisivi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli_official)

Potrebbe interessarti anche —>>> L’ultimatum al miracolo azzurro: “Non aspetto nessuno”, le intenzioni sul rinnovo

Come anticipato in precedenza tutto avrà inizio il prossimo 13 agosto con lo svolgersi di 4 match. Alle ore 17.45 giocherà la Serie A con Pordenone e Spezia. Alle 20.45, con l’Udinese contro Ascoli. Alle 21.00, con Fiorentina e Cosenza. Il 14 agosto alle17.45 si disputerà Benevento contro SPAL. Alle ore 18.00 invece Cittadella contro Monza. Infine alle ore 21.00 il Cagliari giocherà contro Pisa.

Il 15 agosto si inizia alle 17.45 con l’Empoli contro il Vicenza. Poi ore 18.00 il Parma vs. Lecce.

Ore 20.45 il Venezia incontra il Frosinone. Ed alle 21.00 il Torino contro il Cremonese.

Il16 agosto alle ore 17.45 il Crotone incontra il Brescia. Ore 20.45 la Salernitana contro la Reggina. Si riprenderà poi il 15 dicembre avranno luogo i sedicesimi di finale. Dopo la breve pausa di fine anno i giochi inizieranno nuovamente in data 12 gennaio 2022 dando il via agli ottavi di finale.

Come sempre si dovrà attendere la conclusione della prima parte della competizione per scoprire il seguito della programmazione dei futuri match. Ma dalle prime ipotesi affidabile pare che i quarti di finale potranno iniziare a giocarsi il 9 febbraio. Mentre la coppia di semifinali potrebbero aver luogo il 2 marzo e rispettivamente il 20 aprile. Tutto si concluderà con la finale, affidata alla data del prossimo 11 maggio.