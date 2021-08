Eleonora Daniele, tempo fa, aveva confessato ai followers di Instagram il lutto atroce mai superato: “Senza di te un grande vuoto”

Eleonora Daniele, conduttrice amatissima di “Storie italiane”, per la maggior parte del pubblico rimane ancora un mistero indecifrabile. L’ex modella, che ha esordito in tv partecipando alla seconda edizione del “Grande Fratello”, mantiene infatti stretto riserbo in merito alla propria vita privata, lasciandosi andare raramente a racconti che concernono il suo passato. Qualche mese fa, tuttavia, la Daniele aveva condiviso con gli utenti un post strappalacrime, tramite cui ricordava con parole cariche di commozione il lutto più difficile da superare. “Senza di te un grande vuoto“: a chi si stava riferendo la presentatrice?

Moltissimi gli aneddoti in merito alla conduttrice di cui i fan non sono a conoscenza. Uno, in particolare, ha davvero rattristato il pubblico affezionato alla Daniele, che ormai da quattro anni segue con costanza la trasmissione “Storie italiane”, non perdendo neanche un appuntamento. Nel febbraio del 2015, Eleonora ha perso il fratello Luigi, affetto da autismo da molto tempo. A seguito del lutto atroce, la conduttrice scelse di diventare il volto della Fondazione Italiana Autismo.

Proprio cinque mesi fa, in occasione dell’anniversario della morte di Luigi, la presentatrice gli ha dedicato un post strappalacrime su Instagram, affiancato da una fotografia. “Sei anni che te ne sei andato, amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita“: queste le parole struggenti dell’ex modella. Lo scatto, che ritrae suo fratello nel bel mezzo di un prato verde, ha ricevuto quasi 9mila likes ed un numero esorbitante di commenti.

Tutti i followers si sono stretti attorno ad Eleonora e ne hanno condiviso il dolore insuperabile. Dietro il sorriso che la conduttrice esibisce ogni giorno a “Storie italiane”, in realtà, si nasconde una vita contrassegnata da sofferenze atroci e indimenticabili.