Federica Pellegrini e il suo primo regalo di compleanno: che notizia – FOTO

Federica Pellegrini ha un’altra notizia meravigliosa da dare ai fan, con lei le sorprese non finiscono mai. Di cosa si tratta?

Ha realizzato sogni, ha raggiunto traguardi inimmaginabili, ha emozionato ed ha affrontato momenti bui conquistando sempre la luce in fondo al tunnel. Federica Pellegrini non è solo un’atleta, lei è una campionessa in tutto.

Dopo un anno di difficoltà, di pause e di dubbi, è riuscita a volare a Tokyo per le Olimpiadi 2020, ottenendo la sua quinta finale consecutiva e conquistando il settimo posto. Oggi per lei è un altro giorno da ricordare, ecco cosa le è successo.

Federica Pellegrini, la notizia più bella – FOTO

Federica Pellegrini ha ottenuto 1658 voti ed è stata eletta membro Cio tra gli atleti. Per la campionessa inizierà quindi un’altra avventura e questa volta ai piani alti. Alla vigilia del suo trentatreesimo compleanno ha già ricevuto un regalo stupendo e inaspettato.

“Questa elezione mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono molto contenta. Sarò sempre connessa alle Olimpiadi, in altre vesti ma sempre come atleta. – così si legge sul Corriere della Sera – Il futuro? Questa era la mia ultima Olimpiade: fuori mi aspetta una vita molto eccitante, forse un po’ meno faticosa. Quello che voglio fare nel Cio è rendere sempre più facile la vita di un atleta che approccia le Olimpiadi, noi atleti sappiamo di cosa hanno bisogno gli altri atleti”.

Su Instagram spunta poi una foto della Pellegrini felice di questo nuovo traguardo. In una lunga didascalia ringrazia chi l’ha votata.

La vita è imprevedibile e lo è stata ancora una volta con l’atleta, colei che ha scritto la storia del nuoto italiano e continuerà a farlo sotto altre vesti. Federica Pellegrini non potrà mai abbandonare la sua passione più grande, quello che l’ha resa una campionessa in tutti questi anni.