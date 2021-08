Federica Pellegrini più splendente che mai, le foto su Instagram restituiscono un’immagine dell’atleta rinnovata e incantevole: fascino e bellezza senza fine

Una carriera da record quella di Federica Pellegrini, che a soli 16 anni, durante i suoi primi giochi olimpici, ottenne la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero. L’esperienza del podio riproposta la volta seguente con l’oro nella stessa competizione, aggiungendo alle vittorie innumerevoli e grandiosi risultati evidenziati anche durante i campionati mondiali, per tutta la durata del suo percorso sportivo.

Fino agli ultimi giochi olimpici di Tokyo 2020, dove ancora una volta ha saputo conquistare notevolmente la sua quinta finale olimpica nella stessa disciplina, record mai stabilito da altre nuotatrici. Così la Divina descrive la sua esperienza conclusiva in queste Olimpiadi di emozioni: “È stato un viaggio incredibile, bellissimo e difficile… Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!“, tenacia e determinazione dimostrate in ogni sua competizione, davanti ai traguardi, ma soprattutto alle sconfitte.

Prosegue il suo ringraziamento verso i tifosi: “Sono felice veramente felice oggi! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica! Ho dato tutta la mia vita a questo sport, e a questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più!“. Il capitolo finale della storia di un’atleta senza eguali, che porta con sè anche la consapevolezza di quanto raggiunto, e la serenità conseguente alla soddisfazione. Tutte sfaccettature di Federica Pellegrini in una luce rinnovata, in una pace che riesce a illuminare ancora di più la sua strabiliante bellezza.

Federica Pellegrini, euforia e bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Una dose potenziata di entusiasmo quella trasmessa da Federica Pellegrini nel suo ultimo post di Instagram. Più bella che mai, splendente di gioia e serenità, festeggia gli ori conquistati da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi per la clamorosa vittoria dell’Italia, euforia trasmessa dalla nuotatrice in una serie di scatti che coinvolgono gli utenti.

La location in cui viene esibita tale dimostrazione di felicità è Casa Italia, luogo ospitante gli azzurri, e gli scatenati festeggiamenti degli atleti che in diretta hanno osservato i campioni olimpici. La nuotatrice utilizza la sua ironia per descrivere le tanti emozioni condivise: “Eh niente ragazzi…ci facciamo sempre riconoscere….che figure che mi fate fare“, e aggiunge “eravamo troppo esaltati per gli ori“. Unirsi “alla festa” sul social è automatico, ma sono in molti a notare anche la straordinaria bellezza di Federica Pellegrini, forse oggi più splendente che mai.

Sorrisi, salti, urla: l’atleta è al settimo cielo, e lo mostra in tutta la spontaneità così tanto amata dal suo enorme esercito di fan, che non manca di commentarne le immagini con ammirazione.