La neo mamma nell’ultimo scatto Instagram è un incanto per gli occhi, seduce con tanta allegria e ammalia per le sue curve procaci.

Lo scorso 20 luglio lei e Enrico Brignano sono diventati genitori del piccolo Niccolò tanto voluto dopo la nascita nel 2017 della loro primogenita Martina.

Non ha avuto paura inoltre di mostrarsi nei giorni scorsi con i piccoli gonfiori tipici di ogni donna subito dopo il parto. Un esempio per molte giovani che la seguono sui social e che hanno apprezzato il messaggio d’incoraggiamento che lei stessa ha lanciato riguardo il volersi bene e accettarsi anche in questa fase transitoria.

Flora Canto ha deciso di rivolgersi ai suoi fan social anche ieri con una richiesta che ha spiazzato davvero tutti, capiamo cosa ha chiesto.

Flora Canto ammiccante seduce con uno sguardo meraviglioso

La conduttrice ha fatto una richiesta un po’ insolita soprattutto alle donne che la seguono su Instagram. “Ma quante volte al giorno bisogna mangiare? Che facciamo a pranzo? Che cuciniamo a cena?? Aiutat’me! Datemi qualche idea🙋🏻‍♀️🙄#dinner”

Lo ha chiesto nella didascalia che accompagna la foto dove lei corride divertita mentre con la bocca ed il naso fa le smorfie. Tiene una mano tra i capelli mentre con l’altra scatta il selfie, bellissima e sensuale indossa un abito leggero con le spalline sottili che mettono in evidenza il suo décolleté ora molto florido.

Le donne della sua community non hanno esitato a rispondere alla sua richiesta di aiuto e hanno suggerito alcune combinazioni vincenti da poter esibire a tavola senza troppa fatica.

“Tutti i giorni la stessa storia 😍😍”, “Dieta assoluta 👍”, “Pasta con pesto. Patate e fagiolini. Freschi e veloci”, “Stasera insalatona mista e bresaola😍”. Ma c’è anche chi non ha perso l’occasione per complimentarsi con lei: “Ma ti posso fare una domanda? Ma comm faj a t fa’ sempr chiu’ Bell?? ❤️❤️❤️”.