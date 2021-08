La bionda delle Donatella pubblica un video su Instagram che diventa virale. Quello che fa è incredibile e nessuno se lo sarebbe aspettato.

Giulia Provvedi insieme alla sorella gemella Silvia fa parte del duo le Donatella che da anni ormai fanno parlare di loro.

Nascono come cantanti partecipando al talent show ‘X-Factor‘, poi prendono parte del cast dell’Isola dei famosi’ trionfando in quell’edizione, sulle spiagge dell’Honduras dove si sono contraddistinte per simpatia e spirito di adattamento.

Negli anni finiscono spesso sulle copertine dei rotocalchi di cronaca rosa soprattutto per le loro relazioni. Silvia, soprattutto, è stata per anni la compagna di Fabrizio Corona quando l’ex re dei paparazzi era in carcere. Successivamente ha iniziato una nuova love story con un imprenditore dal quale ha avuto un figlio, ma anche per lui si sono aperte le porte del carcere e ora lei sta crescendo suo figlio insieme alla sua inseparabile sorella gemella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Meraviglia della natura” Alena Seredova bomba seducente in piscina: davanzale in vista – FOTO

Giulia Provvedi senza freni: “Ma cosa fai?”

SE VUOI VEDERE COSA HA FATTO GIULIA PROVVEDI, VAI SU SUCCESSIVO