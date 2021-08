Era una delle professoresse più amate della serie tv Glee: stiamo parlando di Shannon Beiste, che oggi ha 57 anni e sui social appare ringiovanita e innamorata

È stato uno dei personaggi più amati ma anche più importanti di Glee: stiamo parlando di Shannon Beiste. La professoressa – o meglio, la coach – ha fatto la sua prima apparizione nella seconda stagione, quando la squadra di football aveva bisogno di un nuovo allenatore. Essendo una donna non riusciva a guadagnarsi il rispetto dei suoi allievi, o perlomeno era così all’inizio, poi dopo aver fatto capire di che pasta era fatta, tutti cominciarono a temerla e soprattutto iniziarono a darle ascolto. Dietro questa facciata da dura, però, Shannon nascondeva un animo sensibile e una donna che come tutte voleva sentirsi amata.

Vi ricordate Shannon Beiste in Glee? Oggi ha 57 anni

Con Shannon vengono affrontate due tematiche importanti nella serie: prima la violenza sulle donne, quando lei inizia una relazione con un suo collega. All’inizio lui è molto dolce e carino, ma quando vanno a vivere insieme inizia a farle del male e a picchiarla. Lei riesce a denunciare l’accaduto grazie all’aiuto dei ragazzi del Glee Club. In seguito, o meglio nell’ultima stagione della serie, Shannon decide di cambiare sesso e diventare un uomo. Un momento molto particolare per lei ma dove riesce finalmente a trovare la felicità che ha tanto ricercato per tutta la sua vita: finalmente si sente se stessa e riesce a ricominciare una vita molto più normale di quella che aveva quando era ancora una donna ma non si sentiva come tale.

Oggi Dot Marie Jones, l’attrice che la interpretava, è una donna felice e realizzata. Sui social condivide continuamente scatti insieme alla sua bellissima compagna.