La regina dell’arredamento e del buon stile in casa è volata a Formentera dove si sta rilassando in spiaggia tra bagni e letture leggere.

“Spiaggia, sole, mare, un buon libro e poi…cosa volere di più? Niente! Buona giornata a tutti! ❤️” scrive la regina dl buon gusto in casa e eccelsa maestra nell’arredamento di interni.

Paola Marella si trova a Formentera da qualche giorno per le sue vacanze estive e sta approfittando dei suoi momenti di relax in spiaggia, tra un bagno ed una passeggiata, per dedicarsi alla sua passione per la lettura.

Sta leggendo infatti “L’acqua del lago non è mai dolce”, il terzo romanzo di Giulia Caminito, pubblicato pochi mesi fa e risultato tra i cinque finalisti al “Premio Strega 2021”. Nell’ultimo scatto postato sui social lo tiene stretto in mano mentre osserva il mare davanti a lei, bellissima ha incantato i fan.

Paola Marella mostra le curve e l’abbronzatura al mare, sublime

Non sono stati pochi i fan della sua community a notare la profonda grazia ed eleganza sfoggiata anche seduta sull’asciugamano in spiaggia.

Lei indossa un bikini color bruciato si cui intravvediamo parzialmente solo il reggiseno visto che ci copre il corpo con le gambe incrociate davanti a sé, un cappello di paglia calato sugli occhi coperti da occhiali scuri e unico tocco femminile un braccialetto di perle sottili al polso nella mano destra.

Abbronzatissima osserva il mare davanti a sé ma ammalia per la posa elegante che sfoggia: le gambe leggermente sovrapposte l’una all’altra con una mano appoggiata al ginocchio per sorreggersi. Stilosa anche in una posizione che potrebbe risultare molto difficile per moltissime persone nella stessa situazione.

I suoi follower commentano estasiati: “Donna di classe anche seduta su un asciugamano 😍”, “Tutti si voltano per ammirarti 💙”, “La Bellezza, che esempio di Donna!!! 😍”, “Che icona di stile!!!😍”.