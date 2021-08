La bella Brandi ha condiviso una foto su instagram dove indossa un mini abito arancione e tacchi blu, che bellezza

Matilde Brandi è bellissima e sensuale su instagram con un mini abito aderente e arancione e tacchi a spillo blu elettrico con borsa in tinta di Versace. Che outfit davvero estivo e aggressivo. La Brandi se lo può permettere con il fisico statuario che ha. Le sue gambe sono perfette e non dimostra affatto la sua età, sembra invece una ragazzina. In molti commentano la sua bellezza:”Elegante raffinata sensuale fantastica e bellissima. Cosce meravigliose e splendide da incanto e estasi”.

Matilde Brandi giornata di shopping e capelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

La giornata di Matilde Brandi è stata molto produttiva tra shopping sfrenato a Milano e una capatina dal parrucchiere per darsi una sistemata. Insieme a lei c’era un amico Alessandro. La Brandi sfila anche per un evento con un mini abito giallo fluo senza spalline, balla e sfila contemporaneamente, che forza della natura. Dopo la separazione dal compagno avvenuta a dicembre e l’uscita dal Grande Fratello Vip, la Brandi sembra aver acquisito più sicurezza di se stessa e grinta. Per lei questa è una seconda giovinezza. Si diverte senza freni inibitori, esce con le amiche e si gode le sue figlie. La Brandi ha già trascorrere le vacanze in vari posti diversi.

La showgirl è volata a Dubai, in Sicilia è stata anche in Emilia Romagna e in Toscana. Si sta godendo l’estate da single in grande armonia. Rivederla in televisione è stato magnifico dopo tanti anni. All’epoca era una ballerina richiestissima in vari programmi televisivi. La sua carriera l’ha iniziata con Buon Domenica facendo parte del corpo di ballo, era il 1994. Successivamente partecipa al varietà di Italia 1 Re per una notte. In Rai poi partecipa a Fantastica italiana condotta da Paolo Bonolis. Nel 1998 esordisce come conduttrice televisiva con Super, edizione estiva musicale. Affianca poi l’anno seguente Adriano Celentano in Francamente me ne infischio. Lavora anche con Al bano in Bello amore e fantasia.

Successivamente ancora una volta è prima ballerina per Torno Sabato con Giorgio Panariello. In quel periodo tutti la vogliono, è la ballerina più ricercata e desiderata. Il suo curriculum è ricco di esperienza nel mondo della televisione. Prima di tornare con il Grande Fratello Vip, aveva partecipato a Tale e Quale show.