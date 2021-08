Meghan Markle compie 40 anni oggi, è il momento dei bilanci

La bella Meghan Markle compie oggi 40 anni, la Duchessa che ha creato più scompiglio in assoluto a corte

Meghan Markle spegne 40 candeline oggi, è il momento dei bilanci. La giovane ragazzina che trovò ingiusta una pubblicità di detersivi che mostrava chiari riferimenti maschilisti e discriminazione di genere, ne ha fatta di strada. E che strada, al fianco di un principe. Già a 13 anni la Markle era una ragazzina indipendente e con degli obiettivi chiari. Una paladine delle ingiustizie e una combattente per il genere femminile.

Meghan Markle, la donna che ha ribaltata la corte inglese

L’ex attrice americana indubbiamente ha creato più scandalo di Lady Diana al suo tempo e Sarah Ferguson insieme. Quella che doveva rappresentare una ventata di freschezza e novità a corte, si è trasformato nel più grande scandalo visto da anni. Già probabilmente per la corte inglese è stato un boccone amaro da mandar giù, il fatto che fosse attrice, americana, di colore e per giunta divorziata. Tutti elementi che la corona non ha mai accettato. Tuttavia Meghan è riuscita a farsi strada nei cuori della Regina e i reali. Almeno così pensava. Fino a quando ha capito che non poteva fare come voleva a corte, doveva seguire il protocollo. Ma a lei stava decisamente stretto. Una donna che per anni ha vissuto in totale libertà e autonomia.

Che ha perseguito ideali forti contro le ingiustizie e la repressione, che ha parlato ad alta voce esprimendo il proprio pensiero senza paura. Si è trovato con un cerotto in bocca, zittiti da un sistema che non voleva minimamente darle una voce. Non è stato facile per Meghan accettare tutto questo, e infatti non lo ha fatto. Dopo il matrimonio e la nascita di Archie ha avuto un tracollo. Era depressa, e ha persino rivelato di aver pensato al suicidio. La preoccupazione di Harry lo ha spinto a prendere una decisione irremovibile e radicale. Il cosiddetto Megxit, soprannominato così dai tabloid inglesi. Andarsene da Londra e lasciare il suo posto di reale e principe a corte è stato doloroso ma necessario a suo dire. Questo succedeva a marzo dell’anno scorso. Un principe che ha sempre vissuto sotto la corona, guidato da un sistema antico e severo. Si ritrova di colpo solo, senza sostegno e con moglie e figlio a carico.

Una nuova vita per gli ex duchi di Sussex che li attendeva in America. Con l’aiuto dell’eredità lasciata dalla madre Diana, Harry ha comprato una casa del valore di ben 14 milioni di dollari a Santa Barbara per crescere i suoi figli e vivere in serenità con la moglie. In questa stessa casa oggi si festeggia il compleanno di Meghan che compie 40 anni. Da alcune indiscrezioni si percepisce che il party è in totale stile californiano con all’incirca 65 invitati. La torta è stata scelta dal marito con amore e la festa organizzata dal guru delle feste hollywoodiane Colin Cowie. Ha molto da festeggiare e di cui essere grata la bella Meghan.

Lei stessa ha dichiarato di recente che nella sua vita aveva grandi progetti e obiettivi, ma mai avrebbe pensato che la sua vita sarebbe stata così bella. Ci si domanda se i reali a Londra abbiano mandato i loro auguri a Meghan. Dopo il megxit e l‘intervista rilasciata ad Oprah da parte degli ex duchi, in cui rivelavano dettagli poco lusinghieri della corte, non è scontato che arrivino i migliori auguri da parte loro.