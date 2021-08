“Nessuna come te”, Michelle Hunziker in piscina devasta gli utenti. Curve in vista – FOTO

Michelle Hunziker in piscina devasta gli utenti: curve in vista per la mamma di Aurora Ramazzotti, che non ha nulla da invidiare alla figlia più giovane

Mentre sua figlia Aurora Ramazzotti si gode un entusiasmante soggiorno ad Ibiza, Michelle Hunziker è recentemente volata in Svizzera, sua terra d’origine. La conduttrice sta visitando una serie di luoghi magici, non mancando di documentarli accuratamente tramite gli scatti pubblicati nel suo profilo Instagram. “Giornate davvero intense, stiamo girando tutti i contenuti per voi“, ha esclamato la Hunziker nelle stories, mostrandosi visibilmente provata. Per rigenerarsi, la presentatrice si è concessa un bagno in piscina che ha devastato gli utenti: il suo corpo da urlo può facilmente competere con quello della figlia Aurora.

Michelle Hunziker in piscina devasta gli utenti. Curve in vista – FOTO

