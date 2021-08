Paola Turani sta per diventare mamma per la prima volta e non sta più nella pelle, su Instagram spunta una foto commovente

Manca sempre meno al parto e Paola Turani si gode gli ultimi giorni con la pancia prima di diventare ufficialmente mamma. La modella in questi mesi ha aggiornato costantemente i suoi fan su Instagram e li ha resi partecipi della sua gravidanza.

Lei e il marito hanno dovuto affrontare momenti difficili che l’hanno messi a dura prova prima di ricevere la bella notizia. Finalmente è in arrivo un maschietto e i futuri genitori non vedono l’ora di conoscerlo.

Paola Turani, pancia in primo piano: super mamma – VIDEO

La modella è curiosa di conoscere il bambino che sta per nascere, non vede l’ora di abbracciarlo e coccolarlo. Ha atteso tanto tempo, lei e il marito avevano quasi perso le speranze ma il piccolo è arrivato come un fulmine a ciel sereno ed ha portato in casa felicità e gratitudine.

Ora che l’attesa è quasi finita, Paola Turani si gode gli ultimi momenti di relax a bordo piscina e condivide con i fan alcuni momenti della sua giornata. Spunta un video in cui si trova sdraiata, in bikini e si guarda la pancia. Il bimbo si muove e rende tutto così magico.

“Qualcuno oggi era bello attivo vero?! O è stato l’effetto dell’acquagym della mamma o la “Serpella dance” del papà?

Immediatamente è boom di like e commenti per questo spettacolo della natura: “Ho i brividi per te” scrive qualcuno, poi ancora “Che bella sensazione, che bella visione”.

Tra circa un mese Paola e Riccardo potranno tenere tra le loro braccia il figlio tanto atteso e voluto. La vita li ha messi a dura prova, ma non ha perso occasione di sorprenderli e donarli l’emozione più bella. Ora la coppia non vede l’ora di essere in tre.