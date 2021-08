Orso polare rischia l’abbattimento per aver aggredito un documentarista

L’attacco è avvenuto lo scorso lunedì 2 agosto nel nord-est della Groenlandia. L’animale è stato definito “problematico” dalle autorità danesi.

In Groenlandia un orso polare è stato minacciato di imminente abbattimento a causa di un grave attacco a una troupe documentaristica. Secondo quanto riportano le fonti ufficiali, la troupe è stata “violentemente attaccata lo scorso lunedì (2 agosto) nel nord-est della Groenlandia.” Il mammifero è stato classificato come animale altamente “problematico” dalle autorità danesi, le quali hanno annunciato ai media l’elevato rischio di uccisione dell’animale polare in caso di nuove apparizioni.

Quest’estate sull’isola più grande del mondo è stato registrato un preoccupante caldo record, il termometro ha sfiorato i 23 gradi Celsius, provocando un massiccio scioglimento dei ghiacciai. A seguire maggiori dettagli.

L’orso è responsabile di diverse aggressioni

Considerati una specie vulnerabile e protetta per l’alto rischio di estinzione, gli orsi polari della Groenlandia si stanno progressivamente allontanando dai ghiacciai, avvicinandosi sempre più verso i centri abitati, minacciando intere aree abitate. La frequente presenza dei mammiferi per le strade urbane è stata la causa principale dell’ultimo incidente.

Secondo quanto riportano i notiziari, la troupe documentaristica stava riposando in una stazione polare, a circa 400 metri dalla base militare di Daneborg, centro di 12 abitanti a est sul Mare di Groenlandia. All’improvviso, l’animale ha fatto irruzione in una stanza della struttura, passando con la testa attraverso una finestra lasciata aperta. L’orso ha poi morso la mano a un membro dell’équipe documentaristica, prima di fuggire spaventato dalle pistole d’allarme degli altri colleghi. La vittima è stata trasferita d’urgenza in un ospedale dell’Islanda per il ricovero: le sue condizioni di vita sono fuori pericolo.

Stando a quanto si legge nelle fonti ufficiali, l’animale è responsabile di diversi incidenti simili: almeno 5 le aggressioni stimano i comunicati stampa locali. In merito, la base militare di Daneborg, dipendente dal governo danese, ha annunciato ai media l’elevato rischio di abbattimento dell’orso: in caso di nuove apparizioni “il governo si arroga il diritto di uccidere l’animale per prevenire qualsiasi pericolo.”

Il drammatico episodio, figlio del cambiamento climatico, spinge diversi animali ad allontanarsi dal loro habitat alla ricerca di cibo e biomi più accomodanti. Gli orsi polari sono le principali vittime a quattro zampe del surriscaldamento globale.

Fonte L’Indipendent, Cnews