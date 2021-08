La modella si trova ad Ibiza con le amiche per le vacanze e tra tuffi in mare e scatti mozzafiato si sta rilassando facendo esplodere il web per la sua bellezza.

Paola Di Benedetto dopo al rottura con il fidanzato Federico Rossi è stata affiancata dalle amiche più intime che l’hanno aiutata a riprendersi dalla separazione improvvisa.

Oggi la showgirl influencer italiana sta quindi vivendo la sua nuova vita fatta di maggiore spensieratezza e allegria, come possiamo vedere dalle foto postate in questi giorni da Ibiza dove si è recata in vacanza con Aurora Ramazzotti, Ludovica Ajelli, Paola e Enrica Tacchi.

L’ultimo scatto pubblicato nella sua pagina Instagram racconta molto di lei e di come sta ora. “Le foto quelle belle fatte dalle amiche @therealauroragram 📷💛” scrive infatti nella descrizione per raccontare l’immagine che la vede seducente come non mai.

Paola Di Benedetto cowgirl seducente: Aurora confessa un retroscena sullo scatto

