Nella mattinata di lunedì un uomo è stato ritrovato privo di vita all’interno di un camper parcheggiato in via Fortis a Rimini. A lanciare l’allarme alcuni passanti che avevano sentito un forte odore provenire dal mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che entrati nel camper hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo ormai in avanzato stato di decomposizione. Intervenuti anche gli agenti della Polizia che si stanno occupando delle indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Rimini, uomo trovato morto in un camper parcheggiato: disposta l’autopsia

A chiamare i soccorsi, riporta la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, sarebbero stati alcuni passanti che trovandosi in zona hanno sentito un forte odore provenire dal camper parcheggiato in via Fortis, nei pressi dello stadio.

Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Fatto ingresso nel camper, i soccorsi hanno fatto la drammatica scoperta: il cadavere dell’uomo ormai in avanzato stato di decomposizione.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini e le operazioni di identificazione del corpo. Dai primi accertamenti, riferisce la redazione de Il Resto del Carlino, si tratterebbe di un uomo tra i 50 e i 60 anni di età che da diverso tempo pare conducesse una vita ai margini interrompendo ogni contatto con la famiglia.

Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma si ipotizza che l’uomo possa essere morto per cause naturali mentre si trovava nel camper. A fornire maggiori dettagli sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria.