Procede a gonfie vele la relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ma gli haters non smettono di mettere a dura prova il loro legame.

La coppia nata sotto ai riflettori, all’interno della Casa del ‘Grande Fratello’, ha consolidato il suo amore una volta tornata a Milano.

Andrea e Rosalinda, seppure hanno deciso di non andare subito a vivere insieme, condividono parecchio tempo l’uno con l’altro e hanno già fatto le presentazioni ufficiali alle rispettive famiglie.

Affiatati e complici, appaiono così su Instagram i due fidanzati, eppure molto spesso gli hater mettono a dura prova il loro amore cercando di insinuare dubbi tra i due.

A essere presa di mira è soprattutto Rosalinda che non ha mai nascosto le sue debolezze e insicurezze.

L’attrice siciliana ha mostrato tempo fa, proprio su Instagram, il suo fisico quando era vittima dell’anoressia avendo deciso di parlare ai suoi followers dei suoi problemi di alimentazione che l’hanno messa in pericolo di vita.

Oggi sfoggia un fisico più formoso e dovrebbe essere una gioia per gli occhi di chi è a conoscenza di ciò che ha passato l’ormai influencer, eppure purtroppo non per tutti è così.

La reazione di Andrea ha sorpreso tutti

Rosalinda, infatti, è stata vittima di insulti e critiche per il suo fisico che non rispecchia i canoni della perfezione secondo gli ideali imposti dal mondo dei social e così un’utente si è permessa di offenderla con queste parole:

“Certo che Adua Del Vesco vicino a quel fisicato di Andrea è proprio grassa“.

Rosalinda non è riuscita a trattenersi e ha risposto: “Guarda meglio ‘grassa’ come mi definisci tu che cafona e ineducata come te. Viva le mie rotondità e quelle di tutte le donne. Tié”. Replicando con un gestaccio per rimarcare l’idea.

Ciò che non è piaciuto ai fan è il fatto che Andrea non sia intervenuto per difendere la sua fidanzata, che come ben sappiamo soffre molto per questo genere di offese.

Chissà cosa avrà pensato Rosalinda di questo silenzio pubblico di Zenga nei confronti dell’insulto e se la loro storia stia iniziando a vacillare.