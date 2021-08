Rosita Celentano, l’addio più sofferto comunicato tramite le Instagram stories: “Arrivederci grande uomo”. Fan in lacrime

Classe 1965, Rosita Celentano è la prima figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. “Attrice, presentatrice e scrittrice“, come lei stessa si è definita all’interno della biografia di Instagram, Rosita aveva inizialmente debuttato come attrice, salvo poi gettarsi a capofitto nel mondo della musica. La vera strada di Rosita, tuttavia, si è rivelata essere quella della conduzione, sia in ambito televisivo che radiofonico. Ad oggi, oltre ad essere un’autrice affermata e apprezzatissima, la Celentano è anche una vera star del web. La figlia del Molleggiato, infatti, utilizza le varie piattaforme social per veicolare i messaggi che le stanno più a cuore. L’ultimo post condiviso tramite le stories, in cui la Celentano ha salutato per sempre una persona cara, ha davvero impressionato i fan.

NON PERDERTI ANCHE —> “Ah, proprio così?”, Elisabetta Gregoraci senza freni, il bikini infuoca la temperatura: “Fai impazzire” – FOTO

Rosita Celentano, l’addio più sofferto sui social: “Arrivederci grande uomo”. Fan in lacrime

NON PERDERTI ANCHE —> Anna Tatangelo, la cucina si fa bollente: posa assurda e reggiseno da mozzare il fiato. Mostruosa – FOTO

Tramite il proprio profilo Instagram, Rosita Celentano condivide spesso messaggi che mirano a far riflettere i suoi fan. La scrittrice, d’altronde, si mostra sempre attentissima nei confronti della realtà che la circonda, che non manca di commentare e di analizzare con osservazioni acute e illuminanti. Qualche ora fa, la figlia di Adriano e Claudia Mori ha voluto esprimere il proprio addio ad un uomo che, pur mai incontrato personalmente, ha offerto un servizio ineguagliabile a molti italiani.

“Arrivederci grande Uomo, che con il tuo esempio hai fatto vergognare il resto degli italiani“, ha scritto Rosita, postando una foto del medico Giuseppe De Donno, colui che ha scoperto la terapia del plasma iperimmune contro il Coronavirus. L’uomo è deceduto lo scorso 28 luglio in circostanze da chiarire. Gli inquirenti che stanno indagando sulla sua morte non hanno ancora stabilito se si sia trattato di un suicidio o meno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

La Celentano ha voluto omaggiare il medico che ha salvato la vita di tante persone, definendolo un “giusto tra i giusti“. Senza ombra di dubbio, i suoi fan avranno apprezzato il messaggio rivolto a De Donno.