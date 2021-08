Sara Croce non molla e continua la sua routine con sedute di allenamento e sana alimentazione, anche le foto non mancano mai

Sara Croce è un’influencer conosciuta dal pubblico italiano per aver lavorato nel programma “Avanti un altro” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La valletta insieme alle altre colleghe Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri ha reso la trasmissione più osé e i telespettatori non vedono l’ora di rivedere il trio in tv.

Non sappiamo ancora se le tre bonas sono state riconfermate per la prossima edizione, nell’attesa i fan godono delle foto che Sara Croce posta su Instagram.

Sara Croce, pantaloni stretti e addominali in vista – FOTO

Seguita da quasi un milione di follower, Sara Croce non perde occasione di mostrare ai fan i suoi lati migliori. In costume, nel tempo libero, con abiti da sera o in versione casual, l’influencer ha un potenziale strepitoso che mette in risalto sempre.

Dopo averla vista in tv, il pubblico non può fare a meno di seguirla e supportarla anche sui social dove tutto ha un altro sapore. Anche i suoi scatti bollenti lasciano spazio alle fantasie più nascoste.

“Con il caldo faccio molta più fatica ad andare in palestra ma cerco sempre di tirare fuori quel briciolo di forza di volontà che mi rimane. – scrive sotto all’ultimo post – I sali minerali sono i miei migliori amici in questo periodo! Voi vi state allenando?”.

Sara Croce ha appena sfoggiato un completo sportivo rosso con dei pantaloni stretti e un top corto che mette in risalto i suoi addominali. Non rinuncia alle sedute di allenamento e a mangiare sano, neanche in vacanza.

“Quando lo fai sei ancora più bella” commenta qualcuno sotto alla foto che ha già fatto il giro del web.

Sara Croce ha solo ventitré anni e una carriera già avviata, un pubblico pazzo di lei e milioni di fan che la ammirano e la supportano. Ha ancora molto da imparare ma anche tanto da dare, non ci resta che scoprire quali saranno i nuovi progetti dell’influencer.