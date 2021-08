Zodiaco, i segni degli uomini più burberi: la dolcezza non fa per loro

Sembrano non riuscire ad addolcire mai la pillola questi segni zodiacali che descrivono gli uomini più burberi e meno sensibili di tutti

Si dice che sia meglio un’aspra verità che una dolce bugia. In realtà non è solo il contenuto ma piuttosto il modo con il quale vengono comunicate certe cose a fare la differenza. Rivolgersi agli altri in maniera gentile, seppur diretta, porterà le persone ad apprezzare maggiormente la vostra persona. Eppure esistono uomini che non sembrano in grado di riuscirci, finendo per adottare atteggiamenti bruschi e scontrosi. Stando a quanto riportando gli astrologi questo ha a che fare con i loro segni zodiacali.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni ai quali non sfugge mai nulla

I segni zodiacali degli uomini meno sensibili e più scontrosi di tutti

Tra i segni zodiacali che più emergono per questo particolare tratto del proprio carattere troviamo i Gemelli. Un segno che gestisce con fatica le proprie emozioni, restandone spesso sopraffatto. Piuttosto che aprirsi con qualcuno preferisce incanalare il tutto dentro se stesso, finendo per provare frustrazione che riversa sugli altri. Questo lo porta infatti a essere spesso brusco con chi gli sta accanto. Una difesa che finisce per trasformarsi in attacco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni con una mentalità all’antica: “quanto sei “vecchio”?

Poi troviamo il segno della Vergine, tra i più precisi e perfezionisti dello Zodiaco. Una chiarezza che ripongono anche nel loro modo di comunicare, spesso fin troppo diretto. Raramente gli uomini nati sotto questo segno si pongono il problema di come potersi esprimere, lo fanno e basta. Poco importa se così facendo finiscono per ferire la sensibilità altrui, per loro la verità e la schiettezza valgono più di qualsiasi altra cosa.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, sei uno dei segni più creativi? Scoprilo

Infine tra i segni che riescono a essere particolarmente scontrosi troviamo il Sagittario che sebbene abbia una lato molto sensibile non lo mostra sempre. Anzi, in diverse occasioni potrebbe risultare piuttosto freddo e quasi spietato nelle sue uscite. Questo avviene soprattutto quando si sente ferito o messo alle strette da qualcosa o qualcuno. Il repentino cambiamento di umore e approccio prenderà alla sprovvista chi gli sta accanto.