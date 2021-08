La giovane influencer ieri ha cambiato look di capelli e ha chiesto ai suoi fan di votare, lo scatto per la sua presentazione però ha scaldato i cuori di molti.

Per la meravigliosa Selvaggia Roma ieri una giornata completamente all’insegna del relax personale visto che si è lasciata coccolare nel salone del suo caro amico parrucchiere Federico De Simoni a Roma. Ne è uscita decisamente rigenerata e trasformata sotto molti punti di vista, tanto che a fine giornata ha posto un sondaggio alla sua community di 1.1 milioni di follower.

“Come mi preferite? Riccia o liscia?” scrive Selvaggia nell’Instagram story che la immortala con i capelli liscissimi e luminosi. Non paga dei video di presentazione del nuovo look ha anche voluto immortalare la trasformazione con uno scatto molto piccante, vediamola insieme.

Selvaggia Roma scalda i cuori in shorts e décolleté in primo piano

“E se la vita va sottosopra…tu inclina l’obbiettivo😂😍😘” scrive lei accanto alla foto che la immortala con i capelli lisci subito dopo la seduta dal parrucchiere.

Lo scatto è leggermente inclinato tanto da costringere l’osservatore a ruotare il collo per ammirarla. Non è un problema per i molti fan di Selvaggia che non si sono posti limiti per ammirarla in tutto il suo splendore.

Lei è stata immortalata seduta in una panchina di legno da esterni, indossa dei micro shorts bianchi che le scoprono completamente le cosce tornite e un top di pizzo rosa carne con le spalline sottili che copre a malapena il suo seno strabordante.

Terribilmente sensuale e femminile, Selvaggia ammalia ancora una volta la sua community che non ha potuto che commentare estasiata la sua bellezza: “Per vedere la foto però amo mi viene il torcicollo Hahahhah”, “Mi inchino alla tua bellezza”, “Che spettacolo avanti così principessa sei la numero uno indiscussa divina bellezza il tuo sorriso e meraviglioso”.