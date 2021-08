Silvia Toffanin, la notizia che sorprenderà tutti: siamo senza parole

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, compagni e genitori. Cosa sappiamo su questa coppia? Un particolare vi lascerà senza parole

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono una coppia molto nota nel mondo della televisione, lui è l’amministratore delegato di Mediaset e lei la conduttrice di “Verissimo”. Non sono ancora sposati, ed è possibile che non lo faranno mai, ma hanno due bambini.

Eleganti, di classe, sempre sul pezzo. Si sono conosciuti venti anni fa, durante una partita di beneficienza del Milan. I due sono molto riservati, ma c’è un dettaglio che vi sorprenderà. Ecco di cosa si tratta.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, il particolare che non ti aspetti

La maggior parte del pubblico italiano pensa che la Toffanin lavori con Mediaset solo perché è la compagna dell’amministratore delegato. C’è un dettaglio che però bisogna sapere.

A quanto pare sembra che la conduttrice di “Verissimo” si sia laureata in Lingue e Letterature Straniere nel 2007, presso l’Università Cattolica del sacro cuore e attraverso la tesi realizzata, intitolata “I telefilm americani per adolescenti”, ha analizzato i prodotti d’intrattenimento televisivi.

Invece, diversamente da quanto si possa pensare, Piersilvio Berlusconi non ha nessun titolo di studio universitario. Sembra che l’amministratore delegato dell’azienda Mediaset abbia iniziato un percorso, precisamente si sarebbe iscritto al corso di laurea in Filosofia presso l’Università di Milano, senza mai portarlo a termine.

Dunque, i telespettatori dovranno cambiare idea sulla coppia e in particolare sulla Toffanin che con determinazione, impegno e un pizzico di fortuna è arrivata alla conduzione di un programma di un certo spessore.

Il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione alla guida di “Verissimo” che con lei ha ottenuto ottimi risultati per quanto riguarda gli ascolti e lo share. Infatti, si vocifera che per la prossima stagione ci saranno due appuntamenti settimanali, uno il sabato e l’altro la domenica.