Arriva la prossima stagione di The Crown, il cast è stato pizzicato sul set

La nuova regina Elisabetta in The Crown è stata fotografata durante le riprese della nuova stagione della serie

La serie di successo The Crown, dedicata alla vita dei reali inglesi e in particolare della Regina Elisabetta II sin da quando è stata incoronata, continua. La nuova attrice che interpreterà la regina è Imelda Staunton. Molti la ricorderanno per il ruolo della terribile Dolores Umbridge in Harry Potter. L’attrice ha rivelato che la pressione è molta e la sente, dopo le incredibili interpretazioni precedenti nella serie.

La nuova regina Elisabetta di The Crown è all’opera

L’attrice inglese Imelda Saunton è stata fotografata sul nuovo set di The Crown. Lei è la nuova interprete della Regina Elisabetta. Prima di lei c’era Olivia Colman ad interpretare Elisabetta II. Lei sarà l’ultima regina di questa serie che si concluderà con la sesta stagione come è già stato annunciato. In questa quinta stagione scoppiettando assisteremo alla turbolente separazione di Lady Diana e il principe Carlo e la tragica morte di Diana nel 1997. L’impatto della sua morte nella famiglia sarà al centro dell’attenzione. In molti però speravano che le vicende di The Crown arrivassero fino ai giorni nostri, per vedere tutti i momenti che si sono susseguiti all’entrata di Meghan Markle in famiglia e al successivo Megxit.

Tuttavia lo show terminerà comunque con la sesta stagione e quindi con la morte di Diana e gli avvenimenti successivi. Il principe Filippo darà interpretato da Jonathan Pryce e la Diana da Elizabeth Debicki. La storia di Lady Diana da anni ha sempre scaturito grande interesse sullo schermo. Infatti contemporaneamente a queste riprese uscirà il film con Kristen Stewart che interpreta Lady Diana in un docufilm sulla sua vita a corte. La nuova stagione di The Crown arriverà su Netflix non prima del 2022. Le riprese sono in corso ora. La serie ha riscosso grandissimo successo nel pubblico. Le scenografie, i costumi e gli attori hanno contribuito a creare un ambiente davvero simile a quello vissuto dai reali inglesi a Londra. La ricreazione dell’abito da sposa di Diana fatto da 95 metri di tessuto e 100 di pizzo è davvero molto realistico.

Ogni dettaglio è stato studiato e realizzato con attenzione. La serie è iniziata nel 2016 ed p la più costosa di sempre per Netflix. Ogni stagione infatti costa ben 130 milioni di dollari, sarebbero circa 13 milioni a episodio. Cifre da capogiro. La narrazione di The Crown non è totalmente fedele alla realtà, alcuni elementi sono diversi chiaramente e ricreati. La storia è incentrata sopratutto sulla monarchia in sè, sul sistema e il protocollo che da anni vive.