Il travestimento avrebbe consentito allo studente di fingersi la ragazza per passare l’esame finale e ricevere il diploma di maturità.

In Senegal uno studente si è travestito da donna per passare l’esame e ricevere il diploma di maturità al posto della fidanzata. Una prova d’amore che gli costerà cara. Smascherato, il giovane è stato arrestato e dovrà presentarsi in tribunale domani, giovedì 5 agosto, insieme alla compagna, con le accuse di “flagranza di reato, per frode agli esami e complicità in atti di frode.“, ha riferito l’avvocato all’Agence France-Presse (AFP). A seguire maggiori dettagli.

Il travestimento: Nel D-Day un vestito rosso, un velo e uno scialle

Dopo due giorni di fermo di polizia, l’imputato, la cui età non è stata resa nota, è uno studente iscritto a un’università nel nord del Paese. Stando a quanto si legge nei comunicati ufficiali, il giovane si sarebbe trasferito a Diourbel per sostenere gli esami per la sua fidanzata, studentessa del liceo locale. La coppia è stata “posta sotto mandato di cattura lo scorso lunedì sera (2 agosto)” in un carcere di Diourbel, città del Senegal situata ad est di Thiès.

La notizia trova conferma nei media locali, le cui fonti confermano l’arresto dello studente lo scorso lunedì, scoperto dagli agenti nel fallito tentativo di sostenere gli esami nazionali per conto della ragazza. Il giorno della maturità, il giovane indossava un abito rosso a fantasie nere, un velo e uno scialle nero, come testimoniano le diverse foto circolanti sui principali social networks. Secondo quanto si legge nei notiziari del posto, il ragazzo è stato colto in flagrante sabato, il terzo giorno di maturità, durante il test di inglese. A fare la scoperta sono stati gli esaminatori stessi, i quali “avevano notato qualcosa di sospetto nell’abbigliamento” dell’impostore.

Le guardie hanno immediatamente allertato la polizia. Arrestata anche la fidanzata dello studente: la ragazza è stata catturata dalle forze dell’ordine in un ostello della città.

Fonte Africa News