Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Michele ha una nuova ragione per andare avanti, ma in tutto questo con Silvia?

Siamo al quarto appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che va in onda dal lontano 1996 più longeva della televisione italiana. Marina è tornata a Napoli per stare vicina a Roberto che sta passando un periodo difficile, e per questo motivo sta un po’ trascurando suo marito Fabrizio che sta avendo dei problemi anche lui sul lavoro. Per non parlare del fatto che si sta ritrovando a lavorare improvvisamente con la ex fidanzata Giorgia.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Michele ha ricevuto una bella notizia che ha risollevato il suo umore: il libro a cui ha tanto lavorato, sta per essere pubblicato. Questo potrebbe cambiare tutto ma ciò non toglie che le cose tra lui e Silvia stanno andando malissimo da oramai un anno e lei ha conosciuto una persona con cui non solo lo ha tradito, ma per cui si è ritrovata a provare un sentimento. La pubblicazione del libro potrebbe far riavvicinare Michele e Silvia o è troppo tardi per tornare indietro? Ma soprattutto, Michele scoprirà mai quello che è accaduto tra sua moglie e il cliente del Vulcano che, in qualche modo, continua ad essere presente nella sua vita nonostante Silvia abbia cercato di mettere dei paletti?

Nel frattempo Patrizio Giordano si ritrova a fare da babysitter a Federico, il figlio della sua nuova fidanzata Clara. Come se la caverà? Lo scopriremo nel prossimo episodio.