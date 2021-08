Cade dallo scooter e finisce sull’asfalto: ragazzo di 14 anni perde la vita

Un ragazzo di 14 anni è morto durante la scorsa notte in seguito ad un incidente in scooter avvenuto a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Una vita spezzata a soli 14 anni nell’ennesimo incidente verificatosi sulle strade del nostro Paese. È accaduto la scorsa notte a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Alcuni passanti, vedendo a terra il giovane, hanno chiamato i soccorsi che, giunti sul posto lo hanno trasportato in ospedale, dove i medici hanno potuto solo dichiararne il decesso. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia che si è occupata degli accertamenti.

Un ragazzo di 14 anni, Calogero Cammalleri, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto durante la scorsa notte, tra mercoledì 4 e giovedì 5 agosto, a Palma di Montechiaro, comune in provincia di Agrigento.

L’adolescente, riporta la redazione del quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, stava percorrendo alla guida del suo scooter una strada in contrada Ciotta, quando, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo del ciclomotore ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Alcuni passanti, vendendolo a terra, hanno immediatamente chiamato il numero per le emergenze.

Sul luogo del sinistro è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico che ha prestato soccorso al 14enne e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Qui i medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: Calogero è deceduto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia del comune nell’agrigentino che attraverso i rilievi ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Da quanto emerso al momento, riferisce Il Giornale di Sicilia, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto, dunque, altri veicoli in transito sulla strada.

La morte del ragazzo, che aveva compiuto 14 anni a giugno, ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Palma di Montechiaro strettasi al dolore della famiglia.