Alessia Marcuzzi, tutta la verità sull’addio a Mediaset: parla la conduttrice

L’ex presentatrice de Le Iene, Alessia Marcuzzi ha spiegato i reali motivi del congedo dalla Mediaset: le sue riflessioni.

La regina della tv, ormai ex volto simbolo della Mediaset ha deciso di rompere il silenzio e svelare a tutti i suoi fan, le reali motivazioni che hanno portato ad una decisione così estrema.

Alessia Marcuzzi è stata per ben 25 anni, un punto di riferimento all’interno dei palinsesti del “Biscione”. Tra i contenitori a lei cari che hanno contribuito ad estendere in maniera vertiginosa la sua notorietà annoveriamo i vari Grande Fratello e Le Iene.

I due palinsesti, tra i più seguiti dal pubblico si sono rivelati la “ciliegina sulla torta” di una carriera impeccabile. Il tutto per la Marcuzzi era iniziato con i celebri varietà “Colpo di Fulmine” e “Fuego”.

Con il passare degli anni, Alessia si è gettata a capofitto nel mondo della musica, avvicinandosi a realtà mondane della tv come “Festivalbar”. Per poi entrare a contatto con i palinsesti sportivi come “Mai Dire Gol”

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sull’addio a Mediaset: le sue parole

La carriera di Alessia Marcuzzi ha conosciuto una fortissima battuta d’arresto dopo la decisione dell’ultima ora. L’ormai ex volto della Mediaset, dalla prossima stagione non entrerà più a far parte dei programmi televisivi del “Biscione”.

La conduttrice ex “Le Iene” è stata attratta nel vortice della rivoluzione messa in piedi dall’ad, Piersilvio Berlusconi. Questioni contrattuali? Dietro le parole della vip romana c’è dell’altro…

La “madrina” delle rete ammiraglia, insieme a Barbara D’Urso e Maria De Filippi ha spiegato la scelta di lasciare il mondo Mediaset, dopo tante settimane di riflessioni.

Queste alcune sue parole che non fanno di certo felici i suoi fan: “Ho deciso di prendermi un momento per me…”. Dietro lo struggente sproloquio di Alessia anche la pandemia da Covid-19 ci avrebbe messo il suo “zampino”.

Ora per lei come tutti i congedati dal parterre della conduzione inizia una nuova era, quella dell’ennesima “sperimentazione“. Poi conclude dicendo: “Spero di non pentirmi. Ce la metterò tutta…”.