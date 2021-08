A poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione di Amici arrivano delle novità importanti: stravolti i ruoli dei professori. Ecco tutti i cambi

La ventunesima edizione di Amici continua a prendere forma e lo fa stravolgendo alcune dinamiche del programma. È cambiata la sua posizione all’interno del palinsesto Mediaset dopo la decisione di far iniziare il talent in largo anticipo rispetto agli anni passati. La prima puntata andrà infatti in onda sabato 18 settembre, giorno in cui sarà formata la nuova classe. Ma non solo, cambiamenti anche all’interno del cast dei professori tra conferme, addii e nuovi arrivi.

Chi viene e chi va: chi saranno i professori di Amici

Dopo alcune indiscrezioni arrivano ora le conferme che il pubblico stava aspettando. La cattedra di Amici è stata ufficializzata, portando con sé delle modifiche piuttosto inaspettate.

Nonostante le voci che confermavano la sua presenza anche per quest’edizione, sembra che Arisa non farà più parte del cast di Amici. La cantante non ha smentito le voci che la vedono fuori dal talent ma stando a quanto riportato i professori di canto saranno ancora una volta volta Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e a loro si aggiungerà Lorella Cuccarini. Questa la prima importante novità: il cambio di categoria di Lorella Cuccarini che nella scorsa edizione ha ricoperto il ruolo di insegnante di ballo.

Una decisione che ha sorpreso ma che potrebbe avere a che fare con l’aggiunta alla cattedra di ballo di un nuovo componente. Si tratta di Raimondo Todaro, protagonista di una diatriba pubblica dopo il suo abbandono a “Ballando con le stelle“. Il ballerino e coreografo farà ufficialmente parte del cast della nuova edizione di Amici, dando così inizio a una nuova esperienza in Mediaset. Accanto a lui resteranno le veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Questi i nomi dei professori che andranno a guidare la nuova classe del talent di Maria De Filippi. Per scoprire chi saranno i nuovi allievi che avranno la possibilità di frequentare la scuola di Amici l’appuntamento è per sabato 18 settembre.