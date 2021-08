Aurora Ramazzotti e lo scontro con Belen Rodriguez: il motivo inaspettato

L’ormai nota influencer è incappata in una brutta gaffe che ha portato i genitori a dover intervenire immediatamente per placare gli animi.

Aurora Ramazzotti è ormai un’influencer di successo e un volto noto anche del mondo della tv. La ragazza sta seguendo le orme di sua mamma Michelle, seppure ha un talento innato per la musica, ereditato da papà Ramazzotti.

Tuttavia in molti non ricordano una brutta figura di cui si è resa protagonista una giovanissima Aurora mentre imitava una collega di sua madre, lasciandosi andare ad una battuta infelice che ha scatenato una bufera mediatica.

Un giorno, infatti, Aurora ha pubblicato alcune Instagram Stories mentre imitava Belen Rodriguez e tra una battuta e l’altra, in un momento di goliardia, si è lasciata sfuggire un commento indirizzato al primogenito della showgirl argentina e di Stefano De Martino.

La frase incriminata è stata: “Sei brutto come Santiago”. Un’offesa inconcepibile per mamma Belen, nei confronti di suo figlio nato da poco.

Il ruolo di Tommaso Zorzi nella vicenda

Probabilmente molti non ricordano che insieme ad Aurora, in quelle Instagram Stories, c’era il suo allora inseparabile amico Tommaso Zorzi, ancora non famoso come oggi.

Il vincitore dell’ultima edizione del ”Grande Fratello Vip” era intervenuto in difesa della sua amica, con queste parole:

“Riguardo ai risentimenti sulla battuta di Santiago volevo citare Joan Rivers, una donna che personalmente ho stimato e stimo molto, che ha costruito una carriera intera sulla satira. Cerchiamo di non prendercela solo per il gusto di fare polemica, e facciamoci tutti due risate. Qualche ruga in più è di certo meglio del cattivo umore”.

Belen però male aveva digerito la frase della figlia di Michelle, seppure pronunciata con l’ingenuità di una ragazza appena maggiorenne e aveva scritto su Instagram:

“La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo”.

Subito dopo sono dovuti intervenire Michelle e Eros e non sono mancate le scuse di Aurora.

E voi ricordavate questo episodio? E soprattutto il ruolo di Tommaso Zorzi nella vicenda?