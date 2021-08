Baby K la fa in tre: la FOTO che non ti aspetti e lei è incantevole

Baby K ha condiviso una foto in compagnia dei due bei ragazzi del gruppo Boomdabash con cui la cantante ha fatto l’ultimo singolo, “Mohicani”

La cantante di successo Baby K ha condiviso uno scatto insieme ai Boomdabash per festeggiare il traguardo del Disco di Platino raggiunto dal singolo nuovo di entrambi intitolato “Mohicani”. Uscito su YouTube il videoclip ha totalizzato già oltre 13 milioni di visualizzazioni e anche su Spotify ha lo stesso numero di ascoltatori.

“Dimmi cos’è questa musica nuova nell’aria…“, così suona il nuovo brano di questi artisti italiani che hanno lanciato l’ultimo tormentone estivo. Canzone che sta facendo concorrenza anche ad altre come “Mille” di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro o “Un bacio all’improvviso” di Rocco Hunt e Ana Mena.

Baby K, la foto con i Boomdabash: “È un’estate stupenda”

Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

La cantante di “Da Roma a Bangkok” (la hit di successo del 2015 cantata insieme a Giusy Ferreri) ha scritto come didascalia alla sua foto con i Boomdabash: “Siamo arrivati al Platino! Orgogliosi e super grati a tutti voi che avete ballato e cantato. ‘Mohicani’ é un’estate stupenda”.

Baby K non può che essere entusiasta del successo raggiunto e i suoi follower su Instagram sono contenti per lei tanto da farle tanti complimenti a margine del suo scatto insieme al gruppo pugliese di rapper: “Siete fenomenali”, “Sei meravigliosa”, “Siete freschi”, “Sei bella come un’estate italiana” e tanti altri.

La cantante 38enne nata a Singapore ma italianissima è l’unica artista del nostro Paese ad aver ottenuto la certificazione FIMI di Disco di Diamante per la canzone succitata “Da Roma a Bangkok” in collaborazione con Giusy Ferreri.

E da quel 2015 è arrivato poi un successo dopo l’altro con i suoi singoli che diventano sempre dei tormentoni durante le estati italiane e non solo. Una cantante di grande successo che sa cogliere e soddisfare i gusti musicali di giovani di oggi.